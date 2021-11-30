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Іван Дорн розсекретив зріст та вагу своєї дружини

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Іван Дорн розсекретив зріст та вагу своєї дружини

Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

Співак поділився кадрами зі знімань кліпу "тебе нема сьогодні".

Український співак Іван Дорн нещодавно вперше зняв свою дружину у новому кліпі.

Так, артист та Анастасія Новікова втілили романтичну історію у відео на каверпісню гурту "Океан Ельзи". Після цього фани вибухнули повідомленнями-компліментами для красуні. З цієї нагоди Дорн вирішив розповісти про свою обраницю декілька фактів. Зокрема, виконавець розсекретив її зріст та вагу.

Іван Дорн з дружиною / © instagram.com/dorn_ivan
Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

"Декілька фактів щодо знімань "тебе нема сьогодні" я вже сказав, тепер щодо дружини декілька цікавих. Зріст – 1,70, вага – 53 кг, розмір серця – XXXL, професія – дизайнерка інтер’єру, чоловік – офігенний тип, мудрість – 97 із 100", – поділився зірка.

Іван Дорн з дружиною / © instagram.com/dorn_ivan
Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

У відповідь юзери оцінили опис Насті та потішили пару теплими повідомленнями.

  • Ви дуже красива пара
  • Класні ви обидва. І ця ваша спільна робота теж
  • Про розмір серця та мудрість – особливий шик! Про чоловіка, звісно, теж.
  • Дружина – вогонь

Зауважимо, дружина співака - його однокласниця, з якою вони одружилися 2013 року. Пара виховує двох дітей – доньку Василину та сина Івана.

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