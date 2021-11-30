Іван Дорн розсекретив зріст та вагу своєї дружини

Співак поділився кадрами зі знімань кліпу "тебе нема сьогодні".
Український співак Іван Дорн нещодавно вперше зняв свою дружину у новому кліпі.
Так, артист та Анастасія Новікова втілили романтичну історію у відео на каверпісню гурту "Океан Ельзи". Після цього фани вибухнули повідомленнями-компліментами для красуні. З цієї нагоди Дорн вирішив розповісти про свою обраницю декілька фактів. Зокрема, виконавець розсекретив її зріст та вагу.
"Декілька фактів щодо знімань "тебе нема сьогодні" я вже сказав, тепер щодо дружини декілька цікавих. Зріст – 1,70, вага – 53 кг, розмір серця – XXXL, професія – дизайнерка інтер’єру, чоловік – офігенний тип, мудрість – 97 із 100", – поділився зірка.
У відповідь юзери оцінили опис Насті та потішили пару теплими повідомленнями.
- Ви дуже красива пара
- Класні ви обидва. І ця ваша спільна робота теж
- Про розмір серця та мудрість – особливий шик! Про чоловіка, звісно, теж.
- Дружина – вогонь
Зауважимо, дружина співака - його однокласниця, з якою вони одружилися 2013 року. Пара виховує двох дітей – доньку Василину та сина Івана.
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