Іван Дорн розсекретив зріст та вагу своєї дружини

Іван Дорн розсекретив зріст та вагу своєї дружини

Співак поділився кадрами зі знімань кліпу "тебе нема сьогодні".

Український співак Іван Дорн нещодавно вперше зняв свою дружину у новому кліпі.

Так, артист та Анастасія Новікова втілили романтичну історію у відео на каверпісню гурту "Океан Ельзи". Після цього фани вибухнули повідомленнями-компліментами для красуні. З цієї нагоди Дорн вирішив розповісти про свою обраницю декілька фактів. Зокрема, виконавець розсекретив її зріст та вагу.

Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

"Декілька фактів щодо знімань "тебе нема сьогодні" я вже сказав, тепер щодо дружини декілька цікавих. Зріст – 1,70, вага – 53 кг, розмір серця – XXXL, професія – дизайнерка інтер’єру, чоловік – офігенний тип, мудрість – 97 із 100", – поділився зірка.

Іван Дорн з дружиною / instagram.com/dorn_ivan

У відповідь юзери оцінили опис Насті та потішили пару теплими повідомленнями.

Ви дуже красива пара

Класні ви обидва. І ця ваша спільна робота теж

Про розмір серця та мудрість – особливий шик! Про чоловіка, звісно, теж.

Дружина – вогонь

Зауважимо, дружина співака - його однокласниця, з якою вони одружилися 2013 року. Пара виховує двох дітей – доньку Василину та сина Івана.

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