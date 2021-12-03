В США снова заговорили о возможном дефолте

В США снова заговорили о возможном дефолте

В сентябре этого года аналитики уже сообщали о возможном дефолте, тогда этого процесса удалось избежать.

Двухпартийный аналитический центр предупредил в пятницу, 3 декабря, что правительство США ожидает дефолт, если Конгресс до 21 декабря не поднимет потолок государственного долга.

Об этом сообщает Reuters.

Прогноз Двухпартийного центра политики основанный на обновленных официальных данных о налоговых поступлениях и государственных расходах. Он подчеркивает давление на Демократическую партию президента Джо Байдена с целью найти способ повысить установленный законом лимит долга в 28,9 триллиона долларов.

Лидеры Конгресса, в частности лидер большинства в Сенате Чака Шумер и его республиканский коллега Митч Макконнелл, изучают возможность "привязать" сумму долга с законом о полномочиях в области национальной обороны (NDAA). Ожидается, что ежегодный законопроект об оборонной политике, который становится законом уже 60 лет, будет принят.

По прогнозам аналитического центра, если будущие налоговые поступления будут благоприятными, потолок долга может стать обязательным уже 28 января.

Напомним, впервые о предполагаемом дефолте в США заговорили в конце сентября 2021 года. Об этом сообщили в банковском холдинге JPMorgan. Впоследствии республиканцы и демократы договорились о повышении "долгового потолка", что позволило избежать дофолта в стране.