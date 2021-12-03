У США знову заговорили про можливий дефолт

У США знову заговорили про можливий дефолт

У вересні цього року аналітики уже повідомляли про можливий дефолт, тоді цього процесу вдалося уникнути.

Двопартійний аналітичний центр попередив у п’ятницю, 3 грудня, що на уряд США очікує дефолт, якщо Конгрес до 21 грудня не підніме стелю державного боргу.

Про це повідомляє Reuters.

Прогноз Двопартійного центру політики заснований на оновлених офіційних даних про податкові надходження та державні витрати. Він підкреслює тиск на Демократичну партію президента Джо Байдена з метою знайти спосіб підвищити встановлений законом ліміт боргу в 28,9 трильйона доларів.

Лідери Конгресу, зокрема, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і його республіканський колега Мітч Макконнелл, вивчають можливість "прив'язати" суму боргу із законом про повноваження в галузі національної оборони (NDAA). Очікується, що щорічний законопроект про оборонну політику, який стає законом вже 60 років поспіль, буде прийнятий.

За прогнозами аналітичного центру, якщо майбутні податкові надходження будуть сприятливими, стеля боргу може стати обов'язковою вже 28 січня.

Нагадаємо, вперше про ймовірний дефолт у США заговорили наприкінці вересня 2021 року. Про це першими повідомили у банківському холдингу JPMorgan. Згодом республіканці та демократи домовились щодо підвищення "боргової стелі", це дозволило уникнути дофолту в країні.