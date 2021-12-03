Профориентация: когда нужно говорить с детьми о выборе профессии

Ключевая проблема сегодня состоит в том, что 80% выпускников не совсем осознают, что они хотят делать.

Профориентологи советуют как можно раньше говорить со своими детьми о выборе их профессии. Чтобы помочь подростку понять, чего он хочет, поступая в вуз, Министерство образования объявило о запуске уже с декабря Всеукраинского проекта "Выбери профессию своей мечты".

О том, что предусматривает этот проект и как помочь подростку выбрать будущую профессию - 3 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Министерстве образования и школах профориентация сама по себе отсутствует. «Ключевая проблема сегодня состоит в том, что 80% выпускников не совсем отдают себе отчет, что они хотят сделать, куда они хотят стремиться, какую они хотят получить профессию», — заявил заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук.

Профориентировать детей начнут уже с 3-4 классов, по примеру европейских стран. "В Германии, когда начинается профориентация с 4-5 класса, 60-70% выпускников школ уходят именно в сферу профессионального образования", — отметил чиновник МОН.

Проект "Выбери профессию своей мечты": что предполагает и как помочь подростку с профориентацией

Кроме того, в профильном министерстве уже внедряется принцип дуального образования, когда обучение происходит уже на той площадке, где ты потенциально будешь работать, где ты обучаешься не на устаревшем оборудовании, а на новом. Некоторые кружки внешкольного образования уже подхватили тренд. Там все в классах, как будет на рабочем месте: для музыкантов – барабаны, инженерам – роботы. Кроме того, подросткам предлагают пакеты параллельного обучения по трем направлениям на выбор: 3Д-моделирование, гейм-девелопмент и программирование. В течение курса одно направление можно заменить любым другим. Всего в центре предлагают восемь курсов: гейм-девелопмент, музыкальный продакшн, кинопроизводство, графический дизайн, анимация, программирование. Однако обучение здесь не бесплатное: родителям соискателей своего будущего придется выложить по три тысячи гривен в месяц. Исключение делают для одаренных детей и малообеспеченных семей.

Напомним:

В Украине обновили карантинные ограничения для учебных заведений.

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