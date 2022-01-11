У класах холодно: у Світловодську діти не ходять до школи

У класах холодно: у Світловодську діти не ходять до школи

Навчаються школярі дистанційно.

У місті Світловодськ (Кіровоградська область) школярі другий день навчаються дистанційно, тому що у класах найнижча температура 13, найвища – 16 градусів.

Про це "Суспільному" повідомила виконуюча обов'язки керівника управління освіти, молоді та спорту міськради Лариса Сачевська.

“Температурна норма, за якої діти можуть піти до школи – 17-18 градусів. Показники вимірюють щодня два рази”, - уточнила Лариса Сачевська.

У Світловодську працюють 11 закладів освіти та чотири філії. В них навчаються 4789 учнів.

Цькування в школах: як вплинуло дистанційне навчання

Раніше стало відомо, що у Харківській області вісім шкіл перевели на дистанційне навчання через ожеледицю.

Читайте також: