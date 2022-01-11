У класах холодно: у Світловодську діти не ходять до школи

Навчаються школярі дистанційно.
У місті Світловодськ (Кіровоградська область) школярі другий день навчаються дистанційно, тому що у класах найнижча температура 13, найвища – 16 градусів.
Про це "Суспільному" повідомила виконуюча обов'язки керівника управління освіти, молоді та спорту міськради Лариса Сачевська.
“Температурна норма, за якої діти можуть піти до школи – 17-18 градусів. Показники вимірюють щодня два рази”, - уточнила Лариса Сачевська.
У Світловодську працюють 11 закладів освіти та чотири філії. В них навчаються 4789 учнів.
Раніше стало відомо, що у Харківській області вісім шкіл перевели на дистанційне навчання через ожеледицю.
Читайте також:
- "Дітей нестерпно шкода. Скільки можна?": в Одеській області перехід на дистанційку роздратував батьків
- У Києві учні повернуться в школи після канікул: які обмеження діють
- "Знову все на плечі батьків": у Херсоні зросла вартість харчування у дитсадках