Шмигаль розповів, на скільки цьогоріч зросли зарплати вчителів

Також прем'єр похвалився реформами шкільного харчування та профтехосвіти.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що у 2021 році зарплати вчителів збільшилися на 25%.

Про це прем’єр повідомив на засіданні уряду.

За його словами, у цьому році Кабмін суттєво збільшив видатки на Міносвіти — на 26 млрд грн більше порівняно з 2020-м.

"Зарплати вчителів зросли на понад 25%. Якщо у вересні минулого року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень", — розповів Шмигаль.

Реформа шкільного харчування

Окремо прем’єр звернув увагу на реформу шкільного харчування. Він повідомив, що за рік модернізовано 1300 харчоблоків у шкільних їдальнях. Наразі, за ініціативи першої леді, розроблено та впроваджується здорове меню для школярів. У 2022 році на реформу шкільного харчування витратять 1,5 млрд грн.

Реформа профтехосвіти

Прем'єр-міністр розповів про успішне реформування профтехосвіти, до якого залучили міжнародних інвесторів. Зокрема, від Європейського інвестиційного банку для закладів профтехосвіти було отримано 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, що від 1 грудня в Україні збільшилася зарплата для:

директора закладу загальної середньої освіти —з 15 742 до 17 057 грн;

молодого вчителя без категорії та стажу роботи — з 9 015 до 9 768 грн;

вчителя ІІ категорії — з 11 124 до 12 053 грн;

вчителя І категорії — з 11 912 до 12 906 грн;

вчителя вищої категорії — з 12 698 до 13 759 грн;

асистента вчителя — з 10 338 до 11 200 грн;

керівника гуртка — з 11 124 до 12 053 грн;

педагога-організатора І категорії — з 10 445 до 11 317 грн.

Раніше у МОЗ повідомили, що зарплата лікарів у 2022 році буде "ринковою".

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