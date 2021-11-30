Вчителям в Україні підвищують зарплату: коли і наскільки

Вчителям в Україні підвищують зарплату: коли і наскільки

Цей етап підвищення заробітних плат передбачено держбюджетом на 2021 рік.

Зарплата вчителів в Україні зросте на 8,4% від 1 грудня. Розмір підвищення залежить від категорії та посади, максимальне зростання у зарплаті буде на рівні 1,3 тис. гривень для директорів шкіл.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

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Зауважується, що підвищення зарплат вчителів передбачено державним бюджетом на 2021 рік. І це вже вдруге цьогоріч зростає зарплата освітян: від 1 січня підвищення було на рівні 20%.

Наразі ж зарплати педагогів зростуть таким чином:

для директора закладу загальної середньої освіти сума зміниться з 15 742 до 17 057 грн;

для молодого вчителя без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 грн;

вчителя ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 грн;

вчителя І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;

вчителя вищої категорії: з 12 698 до 13 759 грн;

асистента вчителя: з 10 338 до 11 200 грн;

керівника гуртка: з 11 124 до 12 053 грн;

педагога-організатора І категорії: з 10 445 до 11 317 грн.

Міністерство освіти і науки України

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