Зарплата, колектив чи кар'єрне зростання: які пріоритети мають українців, шукаючи нову роботу

Третина опитаних готові поступитися зарплатою заради додаткових можливостей від працедавця.
Майже 70% українців готові відмовитися від соціального пакету на користь заробітної плати. Такі результати дослідження, яке провели на одній з платформ пошуку роботу.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 листопада.
За їхніми даними, понад 80% опитаних шукачів ставлять на перше місце заробітну плату, обираючи найкраще місце роботи. Далі в рейтингу пріоритетів – команда, місцерозташування, можливості кар'єрного зростання та керівництво. Третина опитаних готові поступитися зарплатою заради додаткових можливостей від працедавця. Зокрема, компенсації витрат на проїзд, страхування та оплати навчання.
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