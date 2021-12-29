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Викликала суперечки: в Індії встановили статую на честь Роналду

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Викликала суперечки: в Індії встановили статую на честь Роналду

Associated Press

Місцеві жителі неоднозначно відреагували на цей факт.

В індійському штаті Гоа відкрили статую нападнику "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Із любові до футболу та на прохання нашої молоді ми встановили у парку статую Кріштіану Роналду, щоб надихнути нашу молодь підняти футбол на нові висоти", - написав у Twitter міністр Гоа Майкл Лобо.

Однак монумент зірковому португальцю спричинив неоднозначну реакцію серед місцевого населення. Як повідомляє BBC,  істотна частини людей невдоволена тим, що Роналду присвятили статую.

Раніше штат був португальською колонією, тому активісти обуренні встановленням монумента на честь португальського футболіста, особливо на 60-річчя незалежності від Португалії.

Також деякі критики вважають, що влада повинна приділяти більше уваги досягненням місцевих футболістів.

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