Викликала суперечки: в Індії встановили статую на честь Роналду

Викликала суперечки: в Індії встановили статую на честь Роналду

Місцеві жителі неоднозначно відреагували на цей факт.

В індійському штаті Гоа відкрили статую нападнику "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Із любові до футболу та на прохання нашої молоді ми встановили у парку статую Кріштіану Роналду, щоб надихнути нашу молодь підняти футбол на нові висоти", - написав у Twitter міністр Гоа Майкл Лобо.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo's statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT — Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021

Однак монумент зірковому португальцю спричинив неоднозначну реакцію серед місцевого населення. Як повідомляє BBC, істотна частини людей невдоволена тим, що Роналду присвятили статую.

Раніше штат був португальською колонією, тому активісти обуренні встановленням монумента на честь португальського футболіста, особливо на 60-річчя незалежності від Португалії.

Також деякі критики вважають, що влада повинна приділяти більше уваги досягненням місцевих футболістів.

Читайте також:

"Це неприпустимо": легенда "Манчестер Юнайтед" розніс Роналду за "втечу" після невдалого матчу

Роналду перейде до "Барселони" та житиме в домі Мессі: іспанська преса збентежила жирним тролінгом