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Вызвали споры: в Индии установили статую в честь Роналду

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Вызвали споры: в Индии установили статую в честь Роналду

Associated Press

Местные жители неоднозначно отреагировали на этот факт.

В индийском штате Гоа открыли статую нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили в парке статую Криштиану Роналду, чтобы вдохновить нашу молодежь поднять футбол на новые высоты", - написал в Twitter министр Гоа Майкл Лобо.

Однако монумент звездному португальцу повлек за собой неоднозначную реакцию среди местного населения. Как сообщает BBC, существенная часть людей недовольна тем, что Роналду посвятили статую.

Ранее штат был португальской колонией, поэтому активисты возмущены установкой монумента в честь португальского футболиста, особенно в 60-летие независимости от Португалии.

Также некоторые критики считают, что власти должны уделять больше внимания достижениям местных футболистов.

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