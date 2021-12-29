Вызвали споры: в Индии установили статую в честь Роналду

Местные жители неоднозначно отреагировали на этот факт.

В индийском штате Гоа открыли статую нападающему "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Из любви к футболу и по просьбе нашей молодежи мы установили в парке статую Криштиану Роналду, чтобы вдохновить нашу молодежь поднять футбол на новые высоты", - написал в Twitter министр Гоа Майкл Лобо.

Для love of football и при условии того, что вы put up Cristiano Ronaldo's statue в парке, чтобы защитить наших молодых людей, чтобы играть в борьбе с огромными. Это было честное занятие, чтобы добиться открытия, рельефа, фабрики с подводным & хода. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT — Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021

Однако монумент звездному португальцу повлек за собой неоднозначную реакцию среди местного населения. Как сообщает BBC, существенная часть людей недовольна тем, что Роналду посвятили статую.

Ранее штат был португальской колонией, поэтому активисты возмущены установкой монумента в честь португальского футболиста, особенно в 60-летие независимости от Португалии.

Также некоторые критики считают, что власти должны уделять больше внимания достижениям местных футболистов.

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