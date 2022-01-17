"Євробачення-2022": стали відомі імена учасників Нацвідбору

Загалом, 27 артистів планують представити Україну на пісенному конкурсі.
Стали відомі імена артистів, які візьмуть участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022".
Загалом, представляти Україну в Турині висловили бажання 284 заявників. Втім, організатори оголосили імена лише 27 артистів, з яких обиратимуть вісім фіналістів.
Так, представляти Україну на "Євробаченні-2022" хочуть такі виконавці:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- Cloudless
- DOdoBro
- FIZRUK
- Kalush Orchestra
- Gorim!
- IDXO
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- ROXOLANA
- Our Atlantic
- Oyedamola
- Sofia Shanti
- Schor
- SHY
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- WELLBOY
- Victoria NIRO
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тімочко
Зазначимо, організатори до 24 січня оприлюднять перелік фіналістів. Їх буде 8, а не 12. А вже 12 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.
Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2022" відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.
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