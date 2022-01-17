"Євробачення-2022": стали відомі імена учасників Нацвідбору

Загалом, 27 артистів планують представити Україну на пісенному конкурсі.

Стали відомі імена артистів, які візьмуть участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022".

Загалом, представляти Україну в Турині висловили бажання 284 заявників. Втім, організатори оголосили імена лише 27 артистів, з яких обиратимуть вісім фіналістів.

Так, представляти Україну на "Євробаченні-2022" хочуть такі виконавці:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

Аліна Паш / Lewin

Cloudless

DOdoBro

FIZRUK

Cloudless / instagram.com/cloudless.band

Kalush Orchestra

Gorim!

IDXO

Kalush / instagram.com/kalush.official

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

LAUD / прес-служба каналу "1+1"

ROXOLANA

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA / instagram.com/roxolanas

Sofia Shanti

Schor

SHY

Sofia Shanti / instagram.com/sofiashanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

SOWA / instagram.com/sowa_singer

WELLBOY

Victoria NIRO

АНЦЯ

Wellboy / Пресслужба Wellboy

Віка Ягич

Східзахід

Юлія Тімочко

Віка Ягич / instagram.com/yagych_vika

Зазначимо, організатори до 24 січня оприлюднять перелік фіналістів. Їх буде 8, а не 12. А вже 12 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2022" відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

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