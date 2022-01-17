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"Євробачення-2022": стали відомі імена учасників Нацвідбору

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"Євробачення-2022": стали відомі імена учасників Нацвідбору

Аліна Паш, Wellboy та ROXOLANA

Загалом, 27 артистів планують представити Україну на пісенному конкурсі.

Стали відомі імена артистів, які візьмуть участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022".

Загалом, представляти Україну в Турині висловили бажання 284 заявників. Втім, організатори оголосили імена лише 27 артистів, з яких обиратимуть вісім фіналістів.

Так, представляти Україну на "Євробаченні-2022" хочуть такі виконавці:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
Аліна Паш / © Lewin
Аліна Паш / Lewin
  • Cloudless
  • DOdoBro
  • FIZRUK
Cloudless / © instagram.com/cloudless.band
Cloudless / instagram.com/cloudless.band
  • Kalush Orchestra
  • Gorim!
  • IDXO
Kalush / © instagram.com/kalush.official
Kalush / instagram.com/kalush.official
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
LAUD / © прес-служба каналу
LAUD / прес-служба каналу "1+1"
  • ROXOLANA
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas
ROXOLANA / instagram.com/roxolanas
  • Sofia Shanti
  • Schor
  • SHY
Sofia Shanti / © instagram.com/sofiashanti
Sofia Shanti / instagram.com/sofiashanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
SOWA / © instagram.com/sowa_singer
SOWA / instagram.com/sowa_singer
  • WELLBOY
  • Victoria NIRO
  • АНЦЯ
Wellboy / © Пресслужба Wellboy
Wellboy / Пресслужба Wellboy
  • Віка Ягич
  • Східзахід
  • Юлія Тімочко
Віка Ягич / © instagram.com/yagych_vika
Віка Ягич / instagram.com/yagych_vika

Зазначимо, організатори до 24 січня оприлюднять перелік фіналістів. Їх буде 8, а не 12. А вже 12 лютого стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Нагадаємо, півфінали "Євробачення-2022" відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico.

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