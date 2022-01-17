Американська суперзірка Khalid вперше виступить у Києві

Концерт артиста відбудеться 17 травня у Stereo Plaza.

Location, Better, Young Dumb & Broke, Lovely, Talk — за декілька років приголомшливого успіху цих суперхітів у світових чартах їхній автор і виконавець, американський сонграйтер Khalid, нарешті дасть свій перший концерт в Україні.

Виступ артиста відбудеться в рамках першого світового туру Khalid – 17 травня у Stereo Plaza.

На те, щоб подолати шлях від тинейджера до автора хітів із мультиплатиновим статусом, Khalid знадобилося лише декілька років. Вже перший альбом American Teen (2017) приніс музикантові одразу три номінації на премію "Ґреммі", дві платинові сертифікації та ввів його до категорії "Найкращі 10 нових артистів" за версією Billboard та Rolling Stone.

Друга платівка Khalid — Free Spirit (2019) — дебютувала одразу на першому місці чарту Billboard 200.

Окрім сольних пісень, Khalid записував спільні композиції з топовими світовими виконавцями – Disclosure, Кендріком Ламаром, Біллі Айліш, Кельвіном Гаррісом та Едом Шираном. А серед його шанувальників — сам сер Елтон Джон, який одного разу навіть присвятив Khalid пісню на своєму виступі.

Один із найкультовіших музичних журналів світу Rolling Stone називає Khalid не інакше як "вундеркіндом попмузики", а не менш авторитетний Time зарахував його 2019-го до "найвпливовіших артистів".

Пісні Khalid мають понад 30 мільярдів прослуховувань на стримінгових сервісах у всьому світі. Утім, почути хіти Khalid можна не лише на стримінгах, а й у саундтреках таких популярних молодіжних серіалів, як "Анатомія Грей" та "13 причин чому".

2021 рік також став продуктивним для Khalid: минулого року пісні музиканта грали навіть у космосі – у шатлі та під час запуску Virgin Galactic Unity 22. Артист випустив новий мікстейп Scenic Drive і анонсував свій третій альбом Everything Is Changing, із якими й приїде до України.

Окрім нових пісень, на концерті Khalid у Києві можна буде почути Location, Better, Young Dumb & Broke, Lovely, Talk та решту хітів, які від 2016 року, напевно, хоча б раз опинялися у плейлистах кожного з нас. І навіть якщо комусь здається, що він ніколи не чув про Khalid, повірте, ви точно чули його пісні, і не раз.

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