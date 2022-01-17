5 стрітстайл луків січня: надихаємося образами модників

Зима — не привід бути не стильними, тому пропонуємо подивитися на кілька образів інфлюєнсерів з інших країн і те, що вони носять у січні. Можливо ці луки та прості підказки надихнуть вас на модні експерименти.

Багатошаровість

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Не бійтеся кількох шарів в образі і сміливо поєднуйте жакет, пальто, легкий жилет, блузку або водолазку. У такому вбранні ви точно не замерзните, але й вигляд матимете стильний. Однак не забувайте вибирати речі в одній колірній гамі чи нейтральних відтінках. Якщо хочете зробити акцент на чомусь, то оберіть якусь одну річ чи аксесуар. Оптимально у багатошаровості використовувати чотири речі.

Яскраві светри

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На вулиці зима, тому не нехтуйте цим видом одягу, тим паче, що светр можна поєднувати з будь-яким низом: спідницею, штанями, джинсами, кюлотами. Такий образ завжди буде доречним, а вам буде тепло та комфортно. Вибирайте яскраві светри та поєднуйте їх із речами нейтральніших відтінків.

Кольорові колготки

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Дуже симпатично такий вид одягу матиме гигляд, якщо в образі будуть ще ідентичні їм кольори, наприклад, светри або аксесуари. Але також кольорові колготки будуть оригінальною яскравою плямою та в образі з однотонними відтінками.

Оверсайз куртки

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Оверсайз вже в модних лідерах не перший рік, але якщо раніше нам пропонували носити об'ємні блейзери, то модники сміливо одягають і теплі речі в цьому стилі. Оверсайз куртки зроблять вас мініатюрними, а образ цікавішим.

Монохром

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Багато модних експертів вважали, що в новому році монохром не користуватиметься популярністю, але, як бачимо, інфлюєнсери продовжують практикувати цей стиль. Тому сміливо поєднуйте в одному образі речі та аксесуари одного кольору.

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