5 стритстайл-луков января: вдохновляемся образами модников

Зима - не повод быть нестильными, поэтому предлагаем посмотреть на несколько образов инфлюенсеров из других стран и то, что они носят в январе. Возможно, эти луки и простые подсказки вдохновят вас на модные эксперименты.

Многослойность

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Не бойтесь нескольких слоев в образе и смело сочетайте жакет, пальто, легкий жилет, блузу или водолазку. В таком наряде вы точно не замерзните, но и будете выглядеть стильно. Но не забывайте выбирать вещи в одной цветовой гамме или нейтральных оттенков. Если хотите сделать акцент на чем-то, то выберете какую-то одну вещь или аксессуар. Оптимально в многослойности использовать четыре вещи.

Яркие свитеры

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На улице зима, поэтому не пренебрегайте этим видом одежды, тем более что свитер можно сочетать с любым низом: юбкой, брюками, джинсами, кюлотами. Такой образ всегда будет смотреть уместно, а вам будет тепло и комфортно. Выбирайте яркие свитеры и сочетайте их с вещами более нейтральных оттенков.

Цветные колготки

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Очень симпатично такой вид одежды будет смотреться, если в образе будут еще идентичные им цвета, например, свитер или аксессуары. Но также цветные колготки будут оригинальным ярким пятном и в образе с однотонными оттенками.

Оверсайз-куртки

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Оверсайз уже в модных лидерах не первый год, но если ранее нам предлагали носить объемные блейзеры, то сейчас модники смело надевают и теплые вещи в этом стиле. Оверсайз-куртки сделают вас миниатюрными, а образ - более интересным.

Монохром

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Многие модные эксперты полагали, что в новом году монохром не будет пользоваться популярностью, но, как видим, инфлюенсеры продолжают практиковать этот стиль. Поэтому смело сочетайте в одном образе вещи и аксессуары одного цвета.

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