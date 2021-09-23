Гармошка, термос и малютка: топ-5 необычных сумок

Модные тренды меняются очень быстро, поэтому дизайнеры пытаются придумывать необычные аксессуары и не отставать от мировых тенденций.

Сумка - один из главных аксессуаров, который украсит и дополнит любой образ. Но помимо своего прямого предназначения, хранения важных и нужных вещей, она может выполнять еще одну функцию - удивлять. Практически в каждой коллекции дизайнеры наперегонки пытаются придумать что-то новое, необычное и то, о чем будут говорить.

Особенно заметна эта тенденция в последние годы, ведь различные бренды все больше стараются отойти от классического дизайна и создают более непринужденные модели, которые будут интересны женщинам разных возрастов. Именно поэтому у знаменитых марок часто можно обнаружить довольно забавные модели сумок, и именно их мы и хотим вам показать.

Сумка-гармошка от Gabriela Hearst

Сумка-гармошка, или сумка-книжка, от уругвайского бренда Gabriela Hearst - настоящий бестселлер в модном мире. Модель называется Diana, но не в честь британской принцессы, а в честь американской певицы, актрисы и продюсера Дайаны Росс. Создавая этот аксессуар, бренд вдохновлялся классическими саквояжами докторов 50-х годов и внешним видом музыкального инструмента аккордеона.

Уже успела появиться с сумкой Diana принцесса Евгения. Девушка выбрала этот аксессуар на похороны своего дедушки Принца Филиппа.

Принцесса Евгения с сумкой от Gabriela Hearst / Associated Press

Микро-сумки Jacquemus

Французский бренд Jacquemus очень часто выпускает необычные сумки, но самой трендовой, конечно же, стала микро-сумка, которую жаждали все модницы мира. Появилась она в преддверии одной из Недель моды, когда Модный дом выпустил новую версию свое сумки Le Chiquito, но только очень маленькую. Размер сумки был 12 х 6 сантиметров, и с каждой новой Неделей моды сумка ставала все меньше. Понятно, что она не выполняет никакой функции, кроме декоративной.

Микро-сумка Jacquemus / Getty Images

Сумка-кулон Max Mara

Не обошли стороной моду на мини-аксессуары после успеха Jacquemus и другие бренды и начали выпускать свои вариации. Так, в одной из коллекций Max Mara появилось несколько вариантов сумок-кулонов. Сам же бренд говорит, что такой аксессуар отличается практичностью и универсальностью, однако что в него можно положить, кроме ключей и кредитки, остается загадкой.

Сумки-кулоны Max Mara / East News

Сумка Bottega Veneta с длинной бахромой

В коллекциях Bottega Veneta часто можно встретить необычные модели, но в осенне-зимней коллекции дизайнер Дэниел Ли решил удивить аксессуарами с длинной бахромой. Да, выглядят такие сумки эффектно и вместительно, но была в коллекции и модель из меха. Бахрома на сумке очень длинная, а из-за объема и ткани создает впечатление массивности и неудобства.

Сумка с бахромой Bottega Veneta / East News

Сумка-термос от Chloé

Бренд Chloé решил не отставать от общемировых тенденций апсайклинга и выпустил сумку-термос. Теперь модницам не нужно переживать из-за того, что они покупают матчу и кофе в пластике на улице, ведь теперь они могут взять любимый напиток с собой, еще и в красивом аксессуаре. Более того, сумки-термосы можно носить и в сумке, и как отдельный аксессуар, ведь к ним прилагается и ремешок.

Сумка-термос Chloe / East News

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