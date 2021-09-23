Гармошка, термос і малятко: топ-5 незвичайних сумок

Модні тренди змінюються дуже швидко, тому дизайнери намагаються придумувати незвичайні аксесуари і не відставати від світових тенденцій.

Сумка — один з головних аксесуарів, який прикрасить і доповнить будь-який образ. Але окрім свого прямого призначення, зберігання важливих і потрібних речей, вона може виконувати ще одну функцію — дивувати. Практично в кожній колекції дизайнери наввипередки намагаються придумати щось нове, незвичайне і те, про що будуть говорити.

Особливо помітна ця тенденція останніми роками, адже різні бренди все більше намагаються відійти від класичного дизайну і створюють невимушені моделі, які будуть цікаві жінкам різного віку. Саме тому у знаменитих марок часто можна виявити досить кумедні моделі сумок і саме їх ми і хочемо вам показати.

Сумка-гармошка від Gabriela Hearst

Сумка-гармошка або сумка-книжка від уругвайського бренду Gabriela Hearst справжній бестселер в модному світі. Модель називається Diana, але не на честь британської принцеси, а на честь американської співачки, акторки і продюсерки Даяни Росс. Під час створення цього аксесуару, бренд надихався класичними саквояжами лікарів 50-х років і зовнішнім виглядом музичного інструменту акордеона.

Вже встигла з'явитися із сумкою Diana принцеса Євгенія. Дівчина вибрала цей аксесуар на похорон свого дідуся Принца Філіпа.

Принцеса Євгенія з сумкою від Gabriela Hearst / Associated Press

Мікросумки Jacquemus

Французький бренд Jacquemus дуже часто випускає незвичайні сумки, але найтрендовішою, звичайно ж, стала мікросумка, яку жадали просто усі модниці світу. З'явилася вона напередодні однієї з тижнів моди, коли модний дім випустив нову версію своєї сумки Le Chiquito, але тільки дуже маленьку. Розмір сумки був 12 х 6 сантиметрів і з кожним новим тижнем моди сумка ставала все меншою ну і зрозуміло, що вона не виконує жодної функції, окрім декоративного аксесуара.

Мікро-сумка Jacquemus / Getty Images

Сумка-кулон Max Mara

Не обійшли боком моду на мініаксесуари після успіху Jacquemus й інші бренди і почали випускати свої варіації. Так в одній із колекцій Max Mara з'явилося кілька варіантів сумок-кулонів. Сам же бренд говорить, що такий аксесуар відрізняється практичністю і універсальністю, однак, що в нього можна покласти окрім ключів і кредитки залишається загадкою.

Сумки-кулони Max Mara / East News

Сумка Bottega Veneta з довгою торочкою

У колекціях Bottega Veneta часто можна зустріти незвичайні моделі, але в осінньо-зимовій колекції дизайнер Деніел Лі вирішив здивувати аксесуарами з довгою торочкою. Самі сумки мають вигляд ефектних і містких, але була в колекції і модель із хутра. Торочка на сумці дуже довга, а через величину і тканину створює враження масивності і незручності.

Сумка з бахромою Bottega Veneta / East News

Сумка-термос від Chloé

Бренд Chloé вирішив не відставати від загальносвітових тенденцій апсайклінга і випустив сумку-термос. Тепер модницям не потрібно переживати за те, що вони купують матчу і каву в пластиці на вулиці, адже тепер вони можуть взяти улюблений напій з собою ще й в красивому аксесуарі. Більш того сумки-термоси можна носити і в сумці і як окремий аксесуар, адже до них додається і ремінець.

Сумка-термос Chloe / East News

Читайте також: Топ-5 сумок-легенд

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання