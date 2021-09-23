Гармошка, термос і малятко: топ-5 незвичайних сумок

Модні тренди змінюються дуже швидко, тому дизайнери намагаються придумувати незвичайні аксесуари і не відставати від світових тенденцій.
Сумка — один з головних аксесуарів, який прикрасить і доповнить будь-який образ. Але окрім свого прямого призначення, зберігання важливих і потрібних речей, вона може виконувати ще одну функцію — дивувати. Практично в кожній колекції дизайнери наввипередки намагаються придумати щось нове, незвичайне і те, про що будуть говорити.
Особливо помітна ця тенденція останніми роками, адже різні бренди все більше намагаються відійти від класичного дизайну і створюють невимушені моделі, які будуть цікаві жінкам різного віку. Саме тому у знаменитих марок часто можна виявити досить кумедні моделі сумок і саме їх ми і хочемо вам показати.
Сумка-гармошка від Gabriela Hearst
Сумка-гармошка або сумка-книжка від уругвайського бренду Gabriela Hearst справжній бестселер в модному світі. Модель називається Diana, але не на честь британської принцеси, а на честь американської співачки, акторки і продюсерки Даяни Росс. Під час створення цього аксесуару, бренд надихався класичними саквояжами лікарів 50-х років і зовнішнім виглядом музичного інструменту акордеона.
Вже встигла з'явитися із сумкою Diana принцеса Євгенія. Дівчина вибрала цей аксесуар на похорон свого дідуся Принца Філіпа.
Мікросумки Jacquemus
Французький бренд Jacquemus дуже часто випускає незвичайні сумки, але найтрендовішою, звичайно ж, стала мікросумка, яку жадали просто усі модниці світу. З'явилася вона напередодні однієї з тижнів моди, коли модний дім випустив нову версію своєї сумки Le Chiquito, але тільки дуже маленьку. Розмір сумки був 12 х 6 сантиметрів і з кожним новим тижнем моди сумка ставала все меншою ну і зрозуміло, що вона не виконує жодної функції, окрім декоративного аксесуара.
Сумка-кулон Max Mara
Не обійшли боком моду на мініаксесуари після успіху Jacquemus й інші бренди і почали випускати свої варіації. Так в одній із колекцій Max Mara з'явилося кілька варіантів сумок-кулонів. Сам же бренд говорить, що такий аксесуар відрізняється практичністю і універсальністю, однак, що в нього можна покласти окрім ключів і кредитки залишається загадкою.
Сумка Bottega Veneta з довгою торочкою
У колекціях Bottega Veneta часто можна зустріти незвичайні моделі, але в осінньо-зимовій колекції дизайнер Деніел Лі вирішив здивувати аксесуарами з довгою торочкою. Самі сумки мають вигляд ефектних і містких, але була в колекції і модель із хутра. Торочка на сумці дуже довга, а через величину і тканину створює враження масивності і незручності.
Сумка-термос від Chloé
Бренд Chloé вирішив не відставати від загальносвітових тенденцій апсайклінга і випустив сумку-термос. Тепер модницям не потрібно переживати за те, що вони купують матчу і каву в пластиці на вулиці, адже тепер вони можуть взяти улюблений напій з собою ще й в красивому аксесуарі. Більш того сумки-термоси можна носити і в сумці і як окремий аксесуар, адже до них додається і ремінець.
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