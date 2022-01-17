Убывающая Луна в январе 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Убывающая Луна в январе 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Луна обычно олицетворяет женскую силу и богинь.

У Луны есть немало фаз. Одна из них – это убывающая Луна. Во втором зимнем месяце Луна будет нисходящей с 19 по 31 января 2022 года.

Эзотерики и астрологи убеждены, что в этот период благоприятны очищение внутренних органов, косметические чистки, освобождение от ненужных волос. Рекомендуется баня или сауна. Допустимы хирургические операции. Хорошо производить уборку в доме. Легко и эффективно происходит голодовка. Диетологи убеждены, что Луна выводит из организма все ненужное, призывает к активности и расходованию энергии.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период убывающей Луны ниже:

ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Заземление и вдохновение должны работать вместе для успеха. Отпустите ситуации, которая тянется из прошлого.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Подживите свое внутреннее пламя. Позвольте вашим идеям найти материальное проявление.

ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Не разрешайте критикам создавать видение вашего будущего. Не позволяйте его извращать или искажать в угоду чьей-либо фантазии.

ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Сделайте так, чтобы другие люди вас уважали. Вы знаете, что делает вас сильнее. Сделайте это сейчас.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Начните ежедневную практику благодарности. Записывайте за что вы благодарны себе и людям.

ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Подумайте о пути, по которому вы идете. Подумайте, как сделать его более значимым.

ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Когда вы стоите на развилке и имеете выбор, двигаться ли к тому, что вам нужно, помните, что следует прислушиваться к интуиции, чтобы ваш выбор был правильным.

ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Если вы что-нибудь желаете, то желание так и может остаться желанием, если вы не сделаете первый шаг к его реализации.

ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Развивайте ваши творческие возможности. Используйте их наилучшим образом и делайте что-нибудь наилучшее.

ТСН.ua

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Постоянство – это иллюзия. Постоянство – скучное явление. Все меняется и все умирает, но все возрождается.

ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Не позволяйте неудачам сбить вас с толку. Это только маленькие испытания на вашем пути.

ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Прислушайтесь к себе. Доверяйте себе и своим ощущениям. Верьте в свои силы и все будет хорошо.

Читайте также:

Что нам предвещают звезды: гороскоп в неделю от астролога Игоря Нехаева