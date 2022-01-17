Убывающая Луна в январе 2022: гороскоп для всех знаков зодиака

Луна обычно олицетворяет женскую силу и богинь.
У Луны есть немало фаз. Одна из них – это убывающая Луна. Во втором зимнем месяце Луна будет нисходящей с 19 по 31 января 2022 года.
Эзотерики и астрологи убеждены, что в этот период благоприятны очищение внутренних органов, косметические чистки, освобождение от ненужных волос. Рекомендуется баня или сауна. Допустимы хирургические операции. Хорошо производить уборку в доме. Легко и эффективно происходит голодовка. Диетологи убеждены, что Луна выводит из организма все ненужное, призывает к активности и расходованию энергии.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период убывающей Луны ниже:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Заземление и вдохновение должны работать вместе для успеха. Отпустите ситуации, которая тянется из прошлого.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Подживите свое внутреннее пламя. Позвольте вашим идеям найти материальное проявление.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Не разрешайте критикам создавать видение вашего будущего. Не позволяйте его извращать или искажать в угоду чьей-либо фантазии.
РАК (22 июня-22 июля)
Сделайте так, чтобы другие люди вас уважали. Вы знаете, что делает вас сильнее. Сделайте это сейчас.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Начните ежедневную практику благодарности. Записывайте за что вы благодарны себе и людям.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Подумайте о пути, по которому вы идете. Подумайте, как сделать его более значимым.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Когда вы стоите на развилке и имеете выбор, двигаться ли к тому, что вам нужно, помните, что следует прислушиваться к интуиции, чтобы ваш выбор был правильным.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Если вы что-нибудь желаете, то желание так и может остаться желанием, если вы не сделаете первый шаг к его реализации.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Развивайте ваши творческие возможности. Используйте их наилучшим образом и делайте что-нибудь наилучшее.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Постоянство – это иллюзия. Постоянство – скучное явление. Все меняется и все умирает, но все возрождается.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Не позволяйте неудачам сбить вас с толку. Это только маленькие испытания на вашем пути.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Прислушайтесь к себе. Доверяйте себе и своим ощущениям. Верьте в свои силы и все будет хорошо.
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