Спадний Місяць у січні 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Спадний Місяць у січні 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Місяць як правило уособлює жіночу силу та богинь.

У Місяця є чимало фаз. Одна з них - це спадний Місяць. У другому зимовому місяці Місяць буде спадним від 19 до 31 січня 2022 року.

Езотерики та астрологи переконані, що у цей період сприятливими є очищення внутрішніх органів, косметичні чистки, звільнення від непотрібного волосся. Рекомендується лазня чи сауна. Допустимі хірургічні операції. Добре проводити прибирання у будинку. Легко та ефективно відбувається голодування. Дієтологи переконані, що Місяць виводить з організму все непотрібне, закликає до активності та витрачання енергії.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період спадного Місяця нижче:

ТСН.ua

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Заземлення та натхнення мають працювати разом для успіху. Відпустіть ситуації, яка тягнеться з минулого.

ТСН.ua

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Підживіть своє внутрішнє полум'я. Дозвольне вашим ідеям знайти матеріальний вияв.

ТСН.ua

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Не дозволяйте критикам створювати бачення вашого майбутнього. Не дозволяйте його перекручувати чи спотворювати на догоду чиїйсь фантазії.

ТСН.ua

РАК (22 червня-22 липня)

Зробіть так, щоб інші люди вас поважали. Ви знаєте, що робить вас сильнішими. Зробіть це саме зараз.

ТСН.ua

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Розпочніть щоденну практику вдячності. Записуйте за що ви вдячні собі і людям.

ТСН.ua

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Поміркуйте про шлях, яким ви йдете. Подумайте, як зробити його більш значущим.

ТСН.ua

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Коли ви стоїте на роздоріжжі і маєте вибір, чи рухатися до того, що вам потрібно, пам'ятайте, що слід прислухатися до інтуїції, аби ваш вибір був правильним.

ТСН.ua

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Коли ви щось бажаєте, то бажання так і може залишитися бажанням, якщо ви не зробите перший крок до його реалізації.

ТСН.ua

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Розвивайте ваші творчі здібності. Використовуйте їх якнайкраще і робіть щось якнайкраще.

ТСН.ua

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Постійність - це ілюзія. Постійність - нудне явище. Все змінюється і все помирає, але все відроджується.

ТСН.ua

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Не дозволяйте невдачам збити вас з пантелику. Це лише маленькі випробування на вашому шляху.

ТСН.ua

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Прислухайтеся до себе. Довіряйте собі та своїм відчуттям. Вірте у свої сили і все буде гаразд.

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