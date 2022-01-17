Спадний Місяць у січні 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Місяць як правило уособлює жіночу силу та богинь.
У Місяця є чимало фаз. Одна з них - це спадний Місяць. У другому зимовому місяці Місяць буде спадним від 19 до 31 січня 2022 року.
Езотерики та астрологи переконані, що у цей період сприятливими є очищення внутрішніх органів, косметичні чистки, звільнення від непотрібного волосся. Рекомендується лазня чи сауна. Допустимі хірургічні операції. Добре проводити прибирання у будинку. Легко та ефективно відбувається голодування. Дієтологи переконані, що Місяць виводить з організму все непотрібне, закликає до активності та витрачання енергії.
Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період спадного Місяця нижче:
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Заземлення та натхнення мають працювати разом для успіху. Відпустіть ситуації, яка тягнеться з минулого.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Підживіть своє внутрішнє полум'я. Дозвольне вашим ідеям знайти матеріальний вияв.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Не дозволяйте критикам створювати бачення вашого майбутнього. Не дозволяйте його перекручувати чи спотворювати на догоду чиїйсь фантазії.
РАК (22 червня-22 липня)
Зробіть так, щоб інші люди вас поважали. Ви знаєте, що робить вас сильнішими. Зробіть це саме зараз.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Розпочніть щоденну практику вдячності. Записуйте за що ви вдячні собі і людям.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Поміркуйте про шлях, яким ви йдете. Подумайте, як зробити його більш значущим.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Коли ви стоїте на роздоріжжі і маєте вибір, чи рухатися до того, що вам потрібно, пам'ятайте, що слід прислухатися до інтуїції, аби ваш вибір був правильним.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Коли ви щось бажаєте, то бажання так і може залишитися бажанням, якщо ви не зробите перший крок до його реалізації.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Розвивайте ваші творчі здібності. Використовуйте їх якнайкраще і робіть щось якнайкраще.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Постійність - це ілюзія. Постійність - нудне явище. Все змінюється і все помирає, але все відроджується.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Не дозволяйте невдачам збити вас з пантелику. Це лише маленькі випробування на вашому шляху.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Прислухайтеся до себе. Довіряйте собі та своїм відчуттям. Вірте у свої сили і все буде гаразд.
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