"Евровидение-2022": стали известны имена участников Нацотбора

В общей сложности, 27 артистов планируют представить Украину на певческом конкурсе.
Стали известны имена артистов, которые примут участие в Нацотборе на " Евровидении-2022 ".
Всего представлять Украину в Турине выразили желание 284 заявителей. Впрочем, организаторы объявили имена только 27 артистов, из которых будут выбирать восемь финалистов.
Представлять Украину на "Евровидении-2022" хотят такие исполнители:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- Cloudless
- DOdoBro
- FIZRUK
- Kalush Orchestra
- Gorim!
- IDXO
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- ROXOLANA
- Our Atlantic
- Oyedamola
- Sofia Shanti
- Schor
- SHY
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- WELLBOY
- Victoria NIRO
- АНЦЯ
- Вика Ягич
- СхидЗахид
- Юлия Тимочко
Отметим, организаторы до 24 января обнародуют список финалистов. Их будет 8, а не 12. А уже 12 февраля станет известно кто будет представлять Украину на певческом конкурсе.
Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.
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