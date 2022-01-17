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"Евровидение-2022": стали известны имена участников Нацотбора

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"Евровидение-2022": стали известны имена участников Нацотбора

Алина Паш, Wellboy и ROXOLANA

В общей сложности, 27 артистов планируют представить Украину на певческом конкурсе.

Стали известны имена артистов, которые примут участие в Нацотборе на " Евровидении-2022 ".

Всего представлять Украину в Турине выразили желание 284 заявителей. Впрочем, организаторы объявили имена только 27 артистов, из которых будут выбирать восемь финалистов.

Представлять Украину на "Евровидении-2022" хотят такие исполнители:

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
Алина Паш / © Lewin
Алина Паш / Lewin
  • Cloudless
  • DOdoBro
  • FIZRUK
Cloudless / © instagram.com/cloudless.band
Cloudless / instagram.com/cloudless.band
  • Kalush Orchestra
  • Gorim!
  • IDXO
Kalush / © instagram.com/kalush.official
Kalush / instagram.com/kalush.official
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
LAUD / © пресс-служба канала
LAUD / пресс-служба канала "1+1"
  • ROXOLANA
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas
ROXOLANA / instagram.com/roxolanas
  • Sofia Shanti
  • Schor
  • SHY
Sofia Shanti / © instagram.com/sofiashanti
Sofia Shanti / instagram.com/sofiashanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
SOWA / © instagram.com/sowa_singer
SOWA / instagram.com/sowa_singer
  • WELLBOY
  • Victoria NIRO
  • АНЦЯ
Wellboy / © Пресс-служба Wellboy
Wellboy / Пресс-служба Wellboy
  • Вика Ягич
  • СхидЗахид
  • Юлия Тимочко
Вика Ягич / © instagram.com/yagych_vika
Вика Ягич / instagram.com/yagych_vika

Отметим, организаторы до 24 января обнародуют список финалистов. Их будет 8, а не 12. А уже 12 февраля станет известно кто будет представлять Украину на певческом конкурсе.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

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