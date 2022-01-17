"Евровидение-2022": стали известны имена участников Нацотбора

В общей сложности, 27 артистов планируют представить Украину на певческом конкурсе.

Стали известны имена артистов, которые примут участие в Нацотборе на " Евровидении-2022 ".

Всего представлять Украину в Турине выразили желание 284 заявителей. Впрочем, организаторы объявили имена только 27 артистов, из которых будут выбирать восемь финалистов.

Представлять Украину на "Евровидении-2022" хотят такие исполнители:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

Алина Паш / Lewin

Cloudless

DOdoBro

FIZRUK

Cloudless / instagram.com/cloudless.band

Kalush Orchestra

Gorim!

IDXO

Kalush / instagram.com/kalush.official

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

LAUD / пресс-служба канала "1+1"

ROXOLANA

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA / instagram.com/roxolanas

Sofia Shanti

Schor

SHY

Sofia Shanti / instagram.com/sofiashanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

SOWA / instagram.com/sowa_singer

WELLBOY

Victoria NIRO

АНЦЯ

Wellboy / Пресс-служба Wellboy

Вика Ягич

СхидЗахид

Юлия Тимочко

Вика Ягич / instagram.com/yagych_vika

Отметим, организаторы до 24 января обнародуют список финалистов. Их будет 8, а не 12. А уже 12 февраля станет известно кто будет представлять Украину на певческом конкурсе.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

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