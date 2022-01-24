"Євробачення-2022": стали відомі імена ведучих нацвідбору

Раніше у ЗМІ говорили про кандидатури цих знаменитостей.

Щойно під час пресконференції, присвяченої нацвідбору на "Євробачення-2022", де були оголошені фіналісти нацвідбору, були також названі й ведучі конкурсу.

Так, ведучою основної сцени стала Марія Єфросиніна, а за лаштунками нацвідбір вестиме "талісман", головний коментатор міжнародної музичної першості в Україні Тимур Мірошниченко.

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Тимур Мірошниченко / пресслужба каналу "1+1"

"Ми знаємо дуже вдалі виступи Сергія Притули в минулих конкурсах і деякі його фрази ставали мемами. Тому така висока планка ведення цього заходу. Ми намагалися, щоб це була дуже гідна кандидатура. Мені здається, ми впоралися з цим завданням", - прокоментував учасник пресконференції Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що сьогодні стала відома вісімка фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022". Фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого у приміщенні ЦКМ НАУ. Тоді ж стане відомо ім'я представника України на міжнарондому музичному конкурсі "Євробачення-2022" у Турині, Італія.

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