"Євробачення-2022": Нацвідбір відбудеться з глядачами у залі

Хто буде ведучим – поки що секрет.

Стали відомі подробиці фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2022".

Так, вже 12 лютого у Центрі культури і мистецтв НАУ оберуть, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Тим часом оголосили, яким буде фінал. У прямому ефірі шоу "Твій день" член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Ярослав Лодигін поділився, що на Нацвідбір зможуть потрапити глядачі.

"Ми дуже скоро запустимо продаж квитків на подію, яка відбудеться 12 лютого. Потрапити можна буде декільком сотням глядачів. Думаю, 500-600 людей зможуть купити квитки, які будуть у продажі вже дуже й дуже скоро", – розповів режисер та додав, що квитки можна буде придбати за програмою "e-підтримка".

А от хто буде ведучим Нацвідбору – поки що секрет.

Також Ярослав зазначив, що вісімку фіналістів сформують до кінця цього тижня.

"Майже всі вже встигли побувати на віртуальних або реальних прослуховуваннях. Ці відео будуть проаналізовані, обговорені і ми сформуємо список з 8 учасників фіналу", – зазначив Лодигін та додав, що приблизно так само обирають цього року фіналістів такі країни як Польща, Німеччина, Ірландія та Фінляндія.

instagram.com/eurovision.ua

Нагадаємо, загалом, представляти Україну в Турині висловили бажання 284 заявників. Втім, організатори оголосили імена лише 27 артистів, серед яких обиратимуть вісім фіналістів. Перелік фіналістів оголосять до 24 січня.

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