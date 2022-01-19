Ще один шанс для Луніна: основний воротар "Реала" пропустить матч Кубка Іспанії

Український голіпер проведе свій другий поєдинок за "вершкових" цього сезону.
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, найімовірніше, вийде в стартовому складі своєї команди на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Ельче".
Головний тренер "Бланкос" Карло Анчелотті повідомив, що основний голкіпер Тібо Куртуа не візьме участь у поєдинку через проблеми зі здоров'ям.
"Це не щось серйозне, просто нездужання на декілька днів. Я впевнений, що він буде готовий до неділі", - наводить слова Анчелотті Mundo Deportivo.
Таким чином, місце в рамці воріт "вершкових" повинен зайняти Лунін, для якого поєдинок стане другим за "Королівський клуб" цього сезону.
Саме українець захищав ворота "Реала" в минулому раунді Кубка Іспанії проти "Алькояно" (3:1). Після того матчу Анчелотті похвалив Андрія, але все ж виокремив певний недолік.
Поєдинок "Ельче" - "Реал" відбудеться у четвер, 20 січня. Початок гри - о 20:00 за київським часом.
- У Чемпіонаті Іспанії мадридці лідирують, маючи 49 очок після 21 зіграного матчу. Найближчий переслідувач "вершкових" - "Севілья". Андалусійці з грою в запасі відстають від "Реала" на 5 очок.
- У неділю, 23 січня, підопічні Анчелотті знову зіграють проти "Ельче", але тепер уже на "Сантьяго Бернабеу" в рамках Примери.
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