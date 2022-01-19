"Евровидение-2022": Нацотбор состоится со зрителями в зале

Кто будет ведущим – пока что секрет.

Стали известны подробности финала Нацотбора на "Евровидении-2022".

Так, уже 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ выберут, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. Тем временем объявили, каким будет финал. В прямом эфире шоу "Твій день" член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин поделился, что на Нацотбор смогут попасть зрители.

"Мы очень скоро запустим продажу билетов на событие, которое состоится 12 февраля. Попасть можно будет нескольким сотням зрителей. Думаю, 500-600 человек смогут купить билеты, которые будут в продаже уже очень и очень скоро", – рассказал режиссер и добавил, что билеты можно будет приобрести по программе "e-поддержка".

А вот кто будет ведущим Нацотбора – пока что секрет.

Также Ярослав отметил, что восьмерку финалистов сформируют до конца этой недели.

"Почти все уже успели побывать на виртуальных или реальных прослушиваниях. Эти видео будут проанализированы, обсуждены и мы сформируем список из 8 участников финала", — отметил Лодыгин и добавил, что примерно так же выбирают в этом году финалистов такие страны как Польша, Германия, Ирландия и Финляндия.

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Напомним, в целом представлять Украину в Турине выразили желание 284 заявителей. Впрочем, организаторы объявили имена только 27 артистов, среди которых будут выбирать восемь финалистов. Список финалистов объявят до 24 января.

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