Кравец с дочерью и Ханумак с женой: в Киеве состоялась премьера сериала "Дикі"

На канале 1+1 премьера провокационного киноальманаха состоится 22 января.

22 января в 22:15 на телеканале 1+1 состоится премьера провокационного киноальманаха "Дикі" от Студии "Квартал 95".

Каждая серия – это несколько короткометражный историй на актуальные в обществе темы в разных жанрах. Зрители смогут по-новому посмотреть на обычные жизненные ситуации и получить эмоции от неожиданных сюжетных поворотов. Для создателей нет табу, поэтому все ждет более 80 провокационных историй. Режиссер проекта – Руслан Ханумак. Продюсером выступил Андрей Яковлев.

Дарья Петрожицкая, Руслан Ханумак, Виталий Козловский, Эльдар Кабиров / Пресс-служба студии "Квартал 95"

Все главные роли в сериале исполнили: Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров, Дарья Петрожицкая. Актеры в каждой истории перевоплощаются в разных героев, будут даже персонажи из других исторических эпох. У актера и сценариста "Диких" Эльдара Кабирова будет больше всего колоритных персонажей. Всего в проекте близко 60 образов: зрители смогут увидеть, как 90-летнего Эльдара и страшную волшебницу Дарью Петрожицкую, так и Руслана Ханумака без волос и бровей.

Руслан Ханумак с супругой / Пресс-служба студии "Квартал 95"

Вчера в кинотеатре Синема Сити состоялся допремьерный показ двух серий проекта. Среди звездных гостей: Елена Кравец, Катерина Осадчая, Игорь Ласточкин, Рамина Эсхакзай, Алина Ханумак, Богдан Юсипчук, Арам Арзуманян, Вера Кобзарь.

Елена Кравец с дочерью / Пресс-служба студии "Квартал 95"

Арам Арзуманян / Пресс-служба студии "Квартал 95"

"Дикі" — это набор короткометражек, в которых собрано много жанров: триллер, фантастика, драма, комедия. В одной истории смеешься, в другой – плачешь, в пятой – опять смеешься, в седьмой – тебе страшно. Вообще наш проект тяжело поместить в какие-то определенные жанровые рамки. Он больше поход на альманах, чем на классическое скетч-шоу. Мне хочется, чтобы зрители, когда увидят наш проект, сами решили, что это за жанр", - комментирует режиссер, сценарист и исполнитель главной роли Руслан Ханумак.

Руслан Ханумак и Эльдар Кабиров / Пресс-служба студии "Квартал 95"

Также среди приглашенных актеров сериала: Алексей Завгородний (Позитив), Вера Кобзарь, Георгий Поволоцкий, Михаил Кукуюк, Алина Ханумак, Арам Арзуманян.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Идея проекта "Дикі" у авторов появилась пять лет назад, а пилотный выпуск был снят в июле 2018 года. Нал сценарием работала команда авторов Студии "Квартал 95" под руководством продюсера и режиссера Андрея Яковлева.

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