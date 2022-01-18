Елена Кравец похвасталась 18-летней дочерью-красавицей

Актриса пришла с девушкой на презентацию сериала "Дикі".

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец посетила презентацию юмористического сериала-провокации "Дикі", состоявшуюся в Киеве.

Как мы писали ранее, создателем сериала стала Студия "Квартал 95", так что Елена не смогла пропустить такое важное событие и пришла поддержать коллег и друзей.

На мероприятие вместе с Кравец пришла и ее старшая дочь, 18-летняя Мария. Родственники крайне редко появляются вместе на светских тусовках, поэтому внимание к ним было особенно приковано. В сторис своей страницы в Instagram актриса поделилась видео с презентации. На кадрах, где присутствуют исполнители главных ролей в "Диких" Руслан Ханумак и Эльдар Кабиров, Кравец пошутила: "Это люди, которые вырастили мою дочь".

Елена Кравец с дочерью / instagram.com/lennykravets

Поклонники в свою очередь отметили, что Мария очень похожа на своего отца, мужа Елены, продюсера Сергея Кравца, а это значит, что будет очень счастлива.

Дочь Елены Кравец / instagram.com/maarriill

Дочь Елены Кравец / instagram.com/maarriill

Дочь Елены Кравец / instagram.com/maarriill

Отметим, что премьера юмористического сериала-провокации "Дикі" состоится 22 января в 22:15 на телеканале 1+1.

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