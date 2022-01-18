В Украине ускоряют формирование подразделений терробороны: детали

За каждым районом будет закреплен один батальон, за регионом – одна бригада.

Минобороны ускоряет формирование подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Планируется, что подразделения должны явиться во всех областях Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В сообщении ведомства отмечают, что в состав Сил ТрО ВСУ ТрО будет входить более 150 батальонов — один батальон на район. Также идет формирование 25 бригад (один регион – одна бригада).

"Постоянная численность Сил ТРО в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения Сил ТРО будут насчитывать более 130 тыс. человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв", — отметили в Минобороны.

По информации командующего Сил ТрО, на 17 января определено 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах бригады ТРО с начала января приобрели 70% способности мирного времени. Темпы развертывания военного компонента ТРО ускоряются.

Министр ведомства Алексей Резников рассказал, что развертывание системы ТРО будет происходить в три этапа.

На первом этапе бригады и батальоны Сил ТРО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас Их задачей является командование, обучение и согласование гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТРО и будут защищать территорию, где проживают. Каждый батальон будет насчитывать до 600 человек. Второй этап – формирование резерва ТрО по штатам особого периода. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТРО, будет закреплено оружие. Она будет издаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций. На третьем этапе будет рассмотрен вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин.

Перед заключением контракта на службу в резерве ТРО кандидаты должны пройти медосмотр, а лица старше 40 лет – военно-врачебную комиссию. Ведь резерв ТРО будет проходить интенсивную подготовку.

Отмечается, что сейчас Минобороны начинает системный диалог с органами местной власти и самоуправления по обеспечению сил ТрО необходимыми ресурсами. Речь идет об обустройстве мест дислокации, обеспечении всех коммуникаций, создании режимно-секретных объектов и помещений для хранения оружия и боеприпасов, потребности в транспорте.

Напомним, по информации украинских военных, вблизи наших границ сосредоточено более 100 тысяч российских военных.

Ранее руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, ссылаясь на данные разведки, сообщил, Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни. США сообщили, что они подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

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