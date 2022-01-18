В Украину прилетит госсекретарь США: встретится с Зеленским и Кулебой

Энтони Блинкен прилетит в Украину 19 января.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с официальным физитом в Киев на этой неделе.
Об этом говорится на сайте американского Госдепа.
"Поездка сопровождается широкой дипломатией с нашими союзниками Европы и партнерами, чтобы найти единый подход для преодоления российской угрозы и наших общих усилий избрать дипломатию и деэскалацию в интересах безопасности и стабильности ", — отмечается в официальном сообщении, опубликованном 18 января.
Повестка дня
- Секретарь Блинкена планирует встречу с президентом Владимиром Зеленским.
- Также госсекретарь США проведет разговор с главой МИД Дмитрием Кулебой. В частности, они обсудят дальнейшее воплощение пакета сдерживания РФ, практической поддержки Украины со стороны США, активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Кроме того, главы украинской и американской дипломатий обсудят вопросы стратегического партнерства Украины и США в безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.
- Кроме того, Энтони Блинкен встретится с работниками и семьями посольства США.
Как говорится в сообщении дипведомства, целью встречи секретаря Блинкена с семьями американского посольства является обсудить дальнейший план непредвиденных ситуаций, если Россия решит дальнейшую эскалацию.
После визита в Украину американский дипломат отправится в Германию, чтобы обсудить дипломатические отношения с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины. Отмечается, что этот визит осуществляется, чтобы узнать готовность союзников и партнеров наложить на Россию серьезные экономические расходы. В Берлине секретарь встретится с министром иностранных дел Анналеной Бербок, после чего состоится встреча с трансатлантическим квадроциклом.
Прессслужба МИД Украины отмечает, что Энтони Блинкен прибудет в Киев по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Визит состоится с тем, чтобы скоординировать действия Украины и США для сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Напомним, ранее об официальном визите американского дипломата в Украину узнали СМИ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил два пути разрешения российско-украинского конфликта.
Как сообщалось, власти США подготовили 18 сценариев действий на случай полномасштабного вторжения РФ в Украину и обещают применить ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.
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