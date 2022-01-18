Раздевался перед камерой: в Херсонской области "крестный отец" развращал ребенка

Родители девочки не сразу обратились в полицию.

В Каховке (Херсонская область) суд вынес приговор мужчине: он пересылал ребенку фото и видео интимных частей своего тела.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

По данным суда, мужчина в течение определенного времени находился на заработках в Польше, откуда и посылал знакомому ребенку порнографические изображения своего тела. К тому же он настаивал, чтобы девочка пересылала ему такие же фото в ответ.

Подсудимый, кроме фото, использовал в своих притязаниях еще и онлайн-звонки, во время которых обнажался сам и заставлял девочку раздеваться перед камерой.

Следствие зафиксировало 8 эпизодов порнографического содержания.

Подозреваемый свою вину не признал и подчеркивал, что он "крестный отец" несовершеннолетний, поэтому постоянно переписывался с ней. Откуда в его телефоне фото обнаженного ребенка – мужчина объяснить не смог. Правда, со временем он все же признал, что пересылал на номер девочки свои обнаженные фото, однако отметил, что они адресовались ее матери.

Мать девочки заметила, что ее ребенок скрывает что-то и до позднего времени с кем-то переписывается. Однако несовершеннолетняя заявляла, что она просто переписывается с "крестным". Только потом родители поняли, что именно "крестный" требовал от их ребенка в переписке.

Родители не сразу обратились в полицию, а попросили "крестного" прекратить присылать ребенку порнографические фото, а когда последний не прекратил интимную переписку – обратились к правоохранителям.

Решением суда мужчина следующие 8 лет проведет в местах лишения свободы.

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Напомним, что в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру, а мать умалчивала.

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