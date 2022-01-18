Эрдоган считает вторжение России в Украину нереалистичным

По его словам, России для этого следует оценить ситуацию в мире.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал вторжение в Российскую Федерацию в Украину нереалистичным.
Об этом сообщает Daily Sabah.
По его словам, Украина не обычная страна, Украина – сильное государство.
"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию по всему миру и свою собственную ситуацию", — сказал Эрдоган.
Эрдоган также подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса с главой Кремля Владимиром Путиным.
Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.
Западные СМИ писали, что Москва готовит план вторжения в Украину. Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, ссылаясь на данные разведки, сообщил, Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни.
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