Эрдоган считает вторжение России в Украину нереалистичным

По его словам, России для этого следует оценить ситуацию в мире.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал вторжение в Российскую Федерацию в Украину нереалистичным.

Об этом сообщает Daily Sabah.

По его словам, Украина не обычная страна, Украина – сильное государство.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию по всему миру и свою собственную ситуацию", — сказал Эрдоган.

Эрдоган также подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск России вдоль границы с Украиной. Карту составлено на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

Западные СМИ писали, что Москва готовит план вторжения в Украину. Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, ссылаясь на данные разведки, сообщил, Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни.

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