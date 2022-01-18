Ердоган вважає вторгнення Росії до України нереалістичним

За його словами, Росії для цього слід оцінити ситуацію в світі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вторгнення Російсько Федерації до України нереалістичним.

Про це повідомляє Daily Sabah.

За його словами, Україна не звичайна країна, Україна – сильна держава.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну... Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав Ердоган.

Ердоган також наголосив на необхідності обговорення цього питання з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Нагадаємо, американські ЗМІ опублікували карту, на якій показали розташування військ Росії вздовж кордону з Україною. Карту складено на основі даних від українських та західних чиновників, а також незалежних військових аналітиків та супутникових знімків.

Західні ЗМІ писали, що Москва готує план вторгнення до України. Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох, посилаючись на дані розвідки, повідомив, Російська Федерація може здійснити широкомасштабне вторгнення до України найближчими днями.

Читайте також: