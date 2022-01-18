Глава ЦРУ посетил Украину на фоне угрозы вторжения РФ — CNN

Директор ЦРУ встретился с Зеленским и "коллегами по разведке".

Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на прошлой неделе совершил рабочий визит в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

Отмечает, что глава ЦРУ обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским "текущую ситуацию (...) и усилия по деэскалации напряженности".

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Бернс также "проконсультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину". "Они обсудили текущие оценки рисков для Украины", – говорится в сообщении.

В издании отмечают, что ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять поездки своего директора публично.

Ранее СМИ информировали, что ЦРУ будто бы проводит тайную программу интенсивного обучения в США для элитных украинских сил специальных операций и другого персонала разведки.

Между тем, двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов в понедельник, 17 января, во время визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение.

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