Глава ЦРУ посетил Украину на фоне угрозы вторжения РФ — CNN

Директор ЦРУ встретился с Зеленским и "коллегами по разведке".
Директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс на прошлой неделе совершил рабочий визит в Украину на фоне угрозы вторжения РФ.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.
Отмечает, что глава ЦРУ обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским "текущую ситуацию (...) и усилия по деэскалации напряженности".
Бернс также "проконсультировался с коллегами по разведке из-за опасений дальнейшего вторжения России в Украину". "Они обсудили текущие оценки рисков для Украины", – говорится в сообщении.
В издании отмечают, что ЦРУ придерживается давней политики не комментировать и не объявлять поездки своего директора публично.
Ранее СМИ информировали, что ЦРУ будто бы проводит тайную программу интенсивного обучения в США для элитных украинских сил специальных операций и другого персонала разведки.
Между тем, двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов в понедельник, 17 января, во время визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение.
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