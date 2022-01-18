Очільник ЦРУ відвідав Україну на тлі загрози вторгнення РФ - CNN

Директор ЦРУ зустрівся із Зеленським і "колегами з розвідки".

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс минулого тижня здійснив робочий візит до України на тлі загрози вторгнення РФ.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє CNN.

Зазначаєтья, що очільник ЦРУ обговорив із українським президентом Володимиром Зеленським "поточну ситуацію (...) та зусилля щодо деескалації напруженості".

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Бернс також "проконсультувався з колегами з розвідки через побоювання подальшого вторгнення Росії до України". "Вони обговорили поточні оцінки ризиків для України", - йдеться у повідомленні.

У виданні зауважують, що ЦРУ дотримується давньої політики не коментувати та не оголошувати поїзки свого директора публічно.

Раніше ЗМІ інформували, що ЦРУ нібито проводить таємну програму інтенсивного навчання в США для елітних українських сил спеціальних операцій та іншого персоналу розвідки.

Тим часом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів у понеділок, 17 січня, під час візиту до Києва пообіцяла, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення.

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