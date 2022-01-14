ЦРУ таємно готує українські спецпідрозділи — Yahoo News

Американці побоюються, що українські військові, які пройшли цю підготовку, стануть мішенями на Батьківщині і будуть вбиті за допомогою зрадників в лавах наших спецслужб.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів нібито секретно готує українських спецпризначенців.

Про це пише Yahoo News.

П'ять колишніх співробітників розвідки та національної безпеки на умовах анонімності розповіли виданню, що ЦРУ проводить секретну програму інтенсивного навчання в США для елітних українських сил спеціальних операцій та іншого персоналу розвідки.

Навчання розпочали у 2015 році, а після приходу до влади Джо Байдена програму доповнили. За словами співрозмовників видання, програма базується на таємному об'єкті на південному заході США. Українських бійців навчають поводженню з вогнепальною зброєю, методам маскування, наземній навігації, різним тактикам, розвідувальним методикам та іншим навичкам.

"Сили, підготовлені ЦРУ, незабаром можуть зіграти вирішальну роль на східному кордоні України, куди стягуються російські війська", — йдеться у статті.

Зазначається, що до 2015 року підрозділи ЦРУ також відвідували прифронтові райони на сході України, щоби консультувати колег на місцях.

Представники влади США заперечили, що навчальна програма ЦРУ будь-коли була орієнтована на наступальні операції.

"Припущення про те, що ми готуємо збройний повстанський рух в Україні, є просто хибними", – заявила представниця ЦРУ Теммі Торп.

Мішень для росіян та "п’ятої колони"

Американці побоюються, що українські військові, які пройшли цю підготовку, стануть мішенями в Україні і будуть вбиті.

"Росіяни та зрадники у лавах українських службах безпеки шукали випускників цієї програми для вбивства", – сказав колишній чиновник ЦРУ.

За словами колишніх співробітників розвідки, проникнення Росії в українську розвідку було давньою проблемою для ЦРУ.

За президентства Трампа було вирішено не розповідати українцям нічого такого, що обов'язково потрібно зберігати в таємниці від РФ.

Протягом десятиліть ЦРУ намагалося працювати лише зі спеціальними вибраними українськими підрозділами. Деякі начебто були створені за наполяганням ЦРУ та ізольовані від решти спецслужб країни, щоб секретну інформацію не дізналася Росія.

Раніше у США заявили, що військове вторгнення Росії до України може розпочатися від середини січня до середини лютого.

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