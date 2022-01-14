Святослав Вакарчук показав, який вигляд мав 27 років тому

Артист пригадав перший великий виступ гурту "Океан Ельзи".
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вирішив пригадати перший великий концерт колективу.
Той виступ "Океану Ельзи" відбувся 14 січня 27 років тому. У своєму Instagram Святослав пригадує, що концерт був у Львові перед Оперним театром.
"На вулиці було мінус 7 градусів. Пам'ятаю, що майже всі співали тоді під фонограму. Я вирішив, що, які б умови виступу не були, співатиму лише наживо", - пригадує Вакарчук.
Як говорить артист, вони все ж виступали тоді наживо. Хоча й зізнається, що вони трішки грілися коньяком.
"Здається, що ще декілька років потому, може років п'ять, ми не збирали таку велику аудиторію, як тоді, у січні 1995 року на тому концерті", - розповів співак.
До речі, Святослав також показав фото 27-річної давнини, на якому зображені ще зовсім молоді учасники колективу. Майбутніх зірок майже не впізнати.
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