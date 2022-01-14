Схудла Олена Мозгова показала себе та Девіда Аксельрода 16 років тому

Схудла Олена Мозгова показала себе та Девіда Аксельрода 16 років тому

Зірка показала архівне фото.

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка днями приголомшила своїм схудненням на 22 кіло, вирішила пригадати свою молодість.

Так, знаменитість показала, який мала раніше вигляд. У своєму Facebook продюсерка опублікувала архівне фото, яке було зроблене 16 років тому.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод 16 років тому / facebook.com/olenamozgova1

До слова, разом з нею зображений і її коханий, Девід Аксельрод. На фото юному Девіду було лише 22 роки, а Олені – 31.

"16 років тому... Oh, my God", - підписала фото продюсерка.

До слова, судячи з допису, Олені не віриться, що вже минуло стільки часу. Так само вважають і її прихильники. Вони у коментарях під фото зазначили, що "знімок ніби вчора зроблений".

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