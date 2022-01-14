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Схудла Олена Мозгова показала себе та Девіда Аксельрода 16 років тому

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Схудла Олена Мозгова показала себе та Девіда Аксельрода 16 років тому

Олена Мозгова та Девід Аксельрод / instagram.com/david__axelrod

Зірка показала архівне фото.

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка днями приголомшила своїм схудненням на 22 кіло, вирішила пригадати свою молодість.

Так, знаменитість показала, який мала раніше вигляд. У своєму Facebook продюсерка опублікувала архівне фото, яке було зроблене 16 років тому.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод 16 років тому / © facebook.com/olenamozgova1
Олена Мозгова та Девід Аксельрод 16 років тому / facebook.com/olenamozgova1

До слова, разом з нею зображений і її коханий, Девід Аксельрод. На фото юному Девіду було лише 22 роки, а Олені – 31.

"16 років тому... Oh, my God", - підписала фото продюсерка.

До слова, судячи з допису, Олені не віриться, що вже минуло стільки часу. Так само вважають і її прихильники. Вони у коментарях під фото зазначили, що "знімок ніби вчора зроблений".

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