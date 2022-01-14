У Чернівцях вітер зірвав дах місцевого кінотеатру (фото)

Внаслідок події біля кінотеатру правоохоронці обмежили рух транспорту.
У Чернівцях сильний вітер зірвав дах із кінотеатру. На території розважального закладу працюють рятувальники.
Про це пише видання "АСС".
“Зірваний дах. І оцінити площу пошкодження неможливо, бо вітер не вщухає. Зараз біля кінотеатру знаходяться поліцейські та рятувальники. Все навкруги кінотеатру оточено, бо зверху падають уламки”, — розповів директор закладу Руслан Зварун.
Внаслідок події біля кінотеатру правоохоронці обмежили рух транспорту. Тролейбуси тимчасово їздить лише до Соборної площі.
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