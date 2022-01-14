Похудевшая Елена Мозговая показала себя и Дэвида Аксельрода 16 лет назад

Звезда показала архивное фото.
Украинский продюсер Елена Мозговая, которая на днях ошеломила своим похудением на 22 кило, решила вспомнить свою молодость.
Знаменитость показала, как выглядела раньше. В своем Facebook продюсер опубликовала архивное фото, которое было сделано 16 лет назад.
Кстати, вместе с ней изображен и ее любимый, Дэвид Аксельрод. На фото юному Дэвиду было всего 22 года, а Елене – 31.
"16 лет назад... Oh, my God", – подписала фото продюсер.
К слову, судя по посту, Елене не верится, что уже прошло столько времени. Так же считают и ее поклонники. Они в комментариях под фото отметили, что "снимок будто бы вчера сделали".
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