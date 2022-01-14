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Похудевшая Елена Мозговая показала себя и Дэвида Аксельрода 16 лет назад

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Похудевшая Елена Мозговая показала себя и Дэвида Аксельрода 16 лет назад

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / instagram.com/david__axelrod

Звезда показала архивное фото.

Украинский продюсер Елена Мозговая, которая на днях ошеломила своим похудением на 22 кило, решила вспомнить свою молодость.

Знаменитость показала, как выглядела раньше. В своем Facebook продюсер опубликовала архивное фото, которое было сделано 16 лет назад.

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод 16 лет назад / © facebook.com/olenamozgova
Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод 16 лет назад / facebook.com/olenamozgova

Кстати, вместе с ней изображен и ее любимый, Дэвид Аксельрод. На фото юному Дэвиду было всего 22 года, а Елене – 31.

"16 лет назад... Oh, my God", – подписала фото продюсер.

К слову, судя по посту, Елене не верится, что уже прошло столько времени. Так же считают и ее поклонники. Они в комментариях под фото отметили, что "снимок будто бы вчера сделали".

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