"Голос країни-12": у шоу з'явиться п'ятий тренер

Також продюсер Володимир Завадюк зізнався, з якими зірками найбільше конфліктував.

Керівник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк зізнався, чим здивує новий сезон шоу "Голос країни".

Так, продюсер заінтригував в інтерв'ю Славі Дьоміну, що у 12 сезоні буде п'ятий тренер. Що саме мав на увазі продюсер, та хто з зірок з'явиться у новому сезону шоу, стане відомо незабаром.

Також Завадюк, який, зокрема, працює над проєктами "Танці з зірками" і "Ліпсінк батл" поділився, з якими знаменитостями українського шоубізу найбільше конфліктував. Як виявилося, найчастіше він мав конфлікти із двома відомими жінками.

"Це Наташа Могилевська, яку я дуже люблю, і Тіна Кароль, яку я також дуже люблю. Багато людей хотіли б, щоб я її не любив або вона не любила мене, але це не так", – зазначив Володимир.

Прес-служба 1+1 Media

Крім того, знаменитість розповів, що його дратує у роботі із зірками. За його словами, українські селебрітіс дуже часто ставлять своє его вище будь-якої іншої цілі – чи то глобальна ціль проєкту, чи то загальний результат або те, що надихатиме мільйони людей.

"Їх не цікавить, що їхня фраза, миттєво кинута, може накласти великий відбиток для людей, для яких це шоу, проєкт, програма – все їхнє життя. Вони не думають, що буде після них. Безумовно, дуже часто, коли у проєкті, наприклад, на "Танцях", у нас буває так, що на майданчику близько 40 зірок і починається боротьба характерів, думок, ідей. Хтось хоче вийти раніше, хтось – пізніше, хтось не хоче виходити в цій сукні, бо хтось уже в схожій сукні. Терпіти не можу лицемірство в обличчя, а потім за твоєю спиною роблять не дуже класні речі. Мені це не близько, це не про мої цінності", – зазначив продюсер.

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