"Голос країни-12": у шоу появится пятый тренер

Также продюсер Владимир Завадюк признался, с какими звездами больше всего конфликтовал.

Руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк признался, чем удивит новый сезон шоу "Голос країни".

Так, продюсер заинтриговал в интервью Славе Демину, что в 12 сезоне будет пятый тренер. Что именно имел в виду продюсер, и кто из звезд появится в новом сезоне шоу, станет известно скоро.

Также Завадюк, который, в частности, работает над проектами "Танцы со звездами" и "Липсинк батл" поделился, с какими знаменитостями украинского шоу-биза больше всего конфликтовал. Как оказалось, чаще всего у него были конфликты с двумя известными женщинами.

"Это Наташа Могилевская, которую я очень люблю и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или бы она не любила меня, но это не так", — отметил Владимир.

Пресc-служба 1+1 Media

Кроме того, знаменитость рассказал, что его раздражает в работе со звездами. По его словам, украинские селебритис очень часто ставят эго выше любой другой цели – будь то глобальная цель проекта, будь то общий результат или то, что будет вдохновлять миллионы людей.

"Их не интересует, что их фраза, сиюминутно кинутая, может наложить большой отпечаток для людей, для которых это шоу, проект, программа – вся их жизнь. Они не думают, что будет после них. Безусловно, очень часто, когда в проекте, например, на "Танцах", у нас бывает так, что на площадке около 40 звезд и начинается борьба характеров, мнений, идей. Кто-то хочет выйти раньше, кто-то – позже, кто-то не хочет выходить в этом платье, потому что кто-то уже в похожем платье. Терпеть не могу лицемерие в лицо, а потом за твоей спиной делают не очень классные вещи. Мне это не близко, это не про мои ценности", — отметил продюсер.

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