Анна Тринчер показала себя с пухлыми щечками: "Смотрите, какая булка"

Артистка показала, как изменилась.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер вспомнила детство и показала себя в подростковом возрасте.

На своей странице в Instagram артистка часто поднимает тему уверенности в себе и работы над комплексами. Тринчер является идеалисткой, ежедневно работающей над своими недостатками.

instagram.com/annatrincher_official

Для сравнения Анна выставила в сторис свое подростковое фото и сама отметила очевидные изменения в сторону образа стройной красотки: "Смотрите, какая я была булка! А выросла очень даже ничего!".

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

В настоящее время Тринчер на неопределенное время покинула Сеть. О причине такого кардинального решения она не заявила в открытую, но фолловеры догадываются о ней. Анна неоднократно говорила о своем решении сделать пластическую операцию по увеличению груди, чтобы чувствовать себя еще увереннее. Поклонники певицы очень переживают за ее здоровье и в комментариях к постам просят поскорее вернуться к активному блогингу.

Читайте также: