Анна Трінчер показала себе з пухкими щічками: "Дивіться, яка булка"

Артистка показала, як змінилася.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер згадала дитинство та показала себе у підлітковому віці.

На своїй сторінці в Instagram артистка часто порушує тему впевненості в собі та роботи над комплексами. Трінчер є ідеалісткою, яка щодня працює над своїми недоліками.

instagram.com/annatrincher_official

Для порівняння Анна виставила в сторіз своє підліткове фото та сама відзначила очевидні зміни в бік образу стрункої красуні: "Дивіться, яка я була булка! А виросла дуже навіть нічогенька!".

instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

Наразі Трінчер на невизначений час покинула Мережу. Про причину такого кардинального рішення вона не заявила відкрито, але фоловери здогадуються про неї. Анна неодноразово говорила про своє рішення зробити пластичну операцію зі збільшення грудей, аби почуватися ще впевненіше. Шанувальники співачки дуже переживають за її здоров'я та в коментарях до постів просять скоріше повернутися до активного блогінгу.

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