Сеть взорвалась забавными мемами на Дрейка с острым соусом в презервативе

Сеть взорвалась забавными мемами на Дрейка с острым соусом в презервативе

Рэпер оказался предусмотрительным парнем.

На днях канадский рэпер Дрейк наделал шума своей предусмотрительностью.

Исполнитель после секса с малознакомой девушкой в баре налил в использованный презерватив острый соус. Горе-любовница этого не знала и когда Дрейк выбросил кондом в урну и ушел, попыталась влить в себя содержимое контрацептива, чтобы забеременеть.

В результате девушка получила интимные ожоги и собирается подать в суд на Дрейка. Пока они там разбираются, кто прав, кто виноват, юзеры встали на сторону рэпера и отметили, что он все правильно сделал. Мол, чтобы у других женщин не было желания повторить "подвиг" случайной любовницы Дрейка.

Между тем юзеры придумали забавные мемы на эту тему, которыми активно делятся в Сети.

К примеру, фаны представили лицо Дрейка, когда он услышал крики девушки из туалета:

Drake in the next room when he heard the scream https://t.co/QvTiG0dtFk pic.twitter.com/Md5WPNGacF –. (@pwillisjr) January 11, 2022

Или как другие известные мужчины оценили "изобретение" Дрейка от недобросовестных женщин:

Drake do some questionable shit but the hot sauce in the condom был genius pic.twitter.com/hrNSRiKemw – Malcolm Xcellent (@J_Nova_Kane) January 10, 2022

Нашли фаны и видео со смехом Дрейка, которое, в принципе, тоже могло бы проиллюстрировать ситуацию:

#Drake when he heard his hot sauce mixture actually worked pic.twitter.com/mHhlvjay9c — alex (@AlexUlrichh) January 11, 2022

Кто-то, может, и запомнил себе трюк с соусом:

Кто-то считает, что Дрейку пора открывать бизнес по производству острого соуса:

Остальные же фаны предположили, как Дрейк носит с собой соус:

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