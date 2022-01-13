Сеть взорвалась забавными мемами на Дрейка с острым соусом в презервативе

Рэпер оказался предусмотрительным парнем.
На днях канадский рэпер Дрейк наделал шума своей предусмотрительностью.
Исполнитель после секса с малознакомой девушкой в баре налил в использованный презерватив острый соус. Горе-любовница этого не знала и когда Дрейк выбросил кондом в урну и ушел, попыталась влить в себя содержимое контрацептива, чтобы забеременеть.
В результате девушка получила интимные ожоги и собирается подать в суд на Дрейка. Пока они там разбираются, кто прав, кто виноват, юзеры встали на сторону рэпера и отметили, что он все правильно сделал. Мол, чтобы у других женщин не было желания повторить "подвиг" случайной любовницы Дрейка.
Между тем юзеры придумали забавные мемы на эту тему, которыми активно делятся в Сети.
К примеру, фаны представили лицо Дрейка, когда он услышал крики девушки из туалета:
Drake in the next room when he heard the scream https://t.co/QvTiG0dtFk pic.twitter.com/Md5WPNGacF–. (@pwillisjr) January 11, 2022
Или как другие известные мужчины оценили "изобретение" Дрейка от недобросовестных женщин:
Drake do some questionable shit but the hot sauce in the condom был genius pic.twitter.com/hrNSRiKemw– Malcolm Xcellent (@J_Nova_Kane) January 10, 2022
Нашли фаны и видео со смехом Дрейка, которое, в принципе, тоже могло бы проиллюстрировать ситуацию:
#Drake when he heard his hot sauce mixture actually worked pic.twitter.com/mHhlvjay9c— alex (@AlexUlrichh) January 11, 2022
Кто-то, может, и запомнил себе трюк с соусом:
#Drake a real genius for this... pic.twitter.com/6cLcC7iygh— _TIS_GU$TAVO (@TisTavo) January 11, 2022
Кто-то считает, что Дрейку пора открывать бизнес по производству острого соуса:
IYKYK #Drake that boy smart pic.twitter.com/KqaWTNEciU— Jimmy (@Jimmyshoetron1) January 10, 2022
Остальные же фаны предположили, как Дрейк носит с собой соус:
@Drake walking around like this. #drake #hotsauce pic.twitter.com/OVi6dU3Mq9— Edder_x (@x_edder) January 11, 2022
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