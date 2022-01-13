Жена Дмитрия Гордона шокировала мощным исполнением украинской песни

Алеся Бацман могла бы стать певицей.

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон вместе с женой Алесей Бацман отправились на родину Алеси – в город Харьков.

Там супруги, кроме своих дел, посетили и школу Бацман, в которой она училась в детские годы. У ведущей случился настоящий флешбек – Алеся побывала в том классе, куда ходила на уроки и даже посидела за той же партой. Кроме того, журналистка увиделась и со своими учителями, которые учили ее 20 лет назад.

instagram.com/alesiabatsman

"Была очень рада вас увидеть и окунуться в детство! Прошла по любимым классам, посидела за моей партой. У моей бабушки, которая преподавала биологию, был лучший класс с лучшими на всю харьковскую область экспонатами, некоторые из них стоят до сих пор. Спортзал моего дедушки, который 52 года был учителем физкультуры, остался таким же ярким и родным. С удовольствием зашла в школьную столовую, где пекли самые вкусные в мире пирожки с вишнями, и не только потому что заведующей там была моя мама", — рассказала Бацман.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Кроме того, Алеся встретилась со своей учительницей по музыке Ольгой Григорьевной. Более того, Бацман вспомнила уроки по пению и ошеломила своим вокалом. Ведущая спела, а на баяне ей аккомпанировала учительница.

Подписчики страницы Алеси в Instagram признались, что были ошеломлены ее голосом: "Алеся, у вас невероятный голос!", "Роскошно! Я думала, Ольга Григорьевна будет петь. Неожиданно красиво", "Обалдеть! Алеся, вы молодец!".

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