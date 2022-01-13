Тренчкот — универсальная вещь для всех типов фигур 

Тренч — базовая вещь в гардеробе и тренд уже нескольких сезонов подряд! Он защищает от ветра и дождя, но также подходит и для солнечной погоды.

Преимущество этого типа верхней одежды перед куртками неоспоримо — он не искажает фигуру, превращая её в шар. Правильно выбранный плащ позволяет скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства девушки и добавить стильные нотки в образ!

В данной статье мы разберем, почему тренч подходит любой девушке, на что обращать внимание при выборе и с чем его носить.

Советы при выборе тренча

При выборе базовой вещи, обращайте внимание на качество пошива и материал. Тренчкот гораздо дольше прослужит, если выполнен из плотной ткани, которая лучше держит форму и делает ваш образ изысканней.

Давно известный факт, что вещи на запах, свободного кроя с поясом – умело гармонизируют женский силуэт, делая его похожим на песочные часы.

Однако и классический крой актуален до сих пор еще со времен Коко Шанель. Это тренч с большим воротником, погонами на плечах, манжетами и поясом, выбирая который вы точно не прогадаете!

При выборе тренча обращайте также внимание на его длину. Стоит заметить, что последний сезон в тренде длина миди. Такой тренч сделает ваш образ более стильным!

Базой в гардеробе можно назвать тренчкоты нюдового цвета. Они идеально подойдут женщинам любого возраста, телосложения и с любым цветом волос. Бежевый цвет — универсальный, он будет отлично выглядеть с любым другим оттенком.

С чем носить тренч?

Обращайте внимание на принт. Если активный принт присутствует в тренче, то остальные элементы образа желательно подобрать однотонные, чтобы не перегрузить образ.

Однотонный плащ подойдет под любой образ и отлично впишется как в повседневный наряд, так и для торжественного выхода.

Такой тренч будет отлично сочетаться с:

спортивным костюмом и кроссовками;

вечерним платьем и туфлями-лодочками;

блузами и юбками с ботильонами;

джинсами или брючными костюмами.

Также приветствуются разные аксессуары: шарфы, очки, широкополые шляпы, зонтики, сумки.

Нюдовый же тренч хорошо сочетается как с темными элементами в гардеробе, так и с яркими акцентами в образе.

В осенне-зимнем сезоне 2021-2022 модно создавать "total look". Это монохромные образы, в которых присутствует один единственный цвет, например, только чёрный во всех деталях образа. Подбирая под тренч такого же цвета вещи, вы будете выглядеть трендово и стильно.

Тренчи — необходимая инвестиция в гардероб любой модницы.

Роскошные тренчкоты с разрезами по бокам, красные или белые, классические или, возможно, с яркими принтами — выбирать вам!

"Источник: virna.ua"