Тренчкот – універсальна річ для всіх типів фігур

Тренч – базова річ у гардеробі та тренд вже кількох сезонів поспіль! Він захищає від вітру та дощу, але також підходить і для сонячної погоди.

Перевага цього типу верхнього одягу перед куртками незаперечна - він не спотворює фігуру, перетворюючи її на кулю. Правильно вибраний плащ дозволяє приховати недоліки, підкреслити переваги дівчини та додати стильні нотки до образу!

У цій статті ми розберемо, чому тренч підходить будь-якій дівчині, на що звертати увагу при виборі та з чим його носити.

Поради при виборі тренчу

При виборі базової речі звертайте увагу на якість пошиття та матеріал. Тренчкот набагато довше прослужить, якщо виконаний із щільної тканини, яка краще тримає форму і робить ваш образ вишуканим.

Давно відомий факт, що речі на запах, вільного крою з поясом – вміло гармонізують жіночий силует, роблячи його схожим на пісочний годинник.

Однак і класичний крій актуальний і досі ще з часів Коко Шанель. Це тренч з великим коміром, погонами на плечах, манжетами й поясом, вибираючи який ви точно не помилитеся!

При виборі тренчу звертайте увагу на його довжину. Варто зауважити, що останній сезон у тренді – довжина міді. Такий тренч зробить ваш образ стильнішим!

Базою в гардеробі можна назвати тренчкот нюдового кольору. Вони ідеально підійдуть жінкам будь-якого віку, статури та з будь-яким кольором волосся. Бежевий колір - універсальний, він буде чудово виглядати з будь-яким іншим відтінком.

З чим носити тренч?

Звертайте увагу на принт. Якщо активний принт присутній у тренчі, інші елементи образу бажано підібрати однотонні, щоб не перевантажити образ.

Однотонний плащ підійде під будь-який образ і відмінно впишеться як у повсякденне вбрання, так і для урочистого виходу.

Такий тренч відмінно поєднуватиметься з:

спортивним костюмом і кросівками;

вечірнім платтям та туфлями-човниками;

блузами та спідницями з ботильйонами;

джинсами чи брючними костюмами.

Також вітаються різні аксесуари: шарфи, окуляри, крислаті капелюхи, парасольки, сумки.

Нюдовий тренч добре поєднується як з темними елементами в гардеробі, так і з яскравими акцентами в образі.

В осінньо-зимовому сезоні 2021-2022 модно створювати «total look». Це монохромні образи, у яких присутній єдиний колір, наприклад, лише чорний у всіх деталях образу. Підбираючи під тренч такого ж кольору речі, ви виглядатимете трендово і стильно.

Тренчі — необхідна інвестиція в гардероб будь-якої модниці.

Розкішні тренчкоти з розрізами з боків, червоні чи білі, класичні чи, можливо, з яскравими принтами – вибирати вам!

"Джерело: virna.ua"