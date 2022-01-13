Зарезал и сообщил соседке: в Херсонской области мужчина расправился с сожительницей

Зарезал и сообщил соседке: в Херсонской области мужчина расправился с сожительницей

После убийства злоумышленник скрылся.

В пригороде областного центра в полицию обратилась жительница поселка и сообщила об убийстве соседки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что к заявительнице пришел сожитель погибшей и заявил, что его гражданской жене стало плохо и необходима помощь. После этого он ушел в неизвестном направлении. Соседка побежала к дому потерпевшей, где обнаружила ее мертвой.

Полицейские обнаружили на теле женщины проникающее ножевое ранение брюшной полости и ушибы на лице. Работники полиции установили местонахождение сожителя погибшей. Он признался, что утром вместе с женщиной употребляли спиртное, а затем между ними возникла ссора. После чего конфликт перерос в потасовку, в ходе которой мужчина схватил кухонный нож и ударил им женщину.

Злоумышленник задержан, теперь ему грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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Напомним, в Одесской области 26-летний мужчина пришел к 42-летнему односельчанину домой якобы за денежным долгом, избил хозяина до потери сознания и поволок на кладбище, добивая дорогой.

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