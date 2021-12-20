В Тернополе мужчина на глазах у 2-летнего ребенка выстрелил в жену

Медики спасли потерпевшую.
В Тернополе мужчина на глазах у 2-летнего ребенка выстрелил в свою 30-летнюю жену.
Об этом сообщили 20 декабря в Нацполиции Тернопольской области.
По данным полиции, инцидент произошел 17 декабря. Раненую женщину срочно госпитализировали медики и сообщили об инциденте правоохранителям.
Следствие установило, что в 30-летнюю женщину стрелял ее муж. Известно, что в день инцидента пара устроила застолье и пригласила гостей. Впоследствии муж и жена поссорились. Подозреваемый держал на руках ребенка и якобы чтобы успокоить жену угрожал ей пистолетом.
"Именно в этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило. Пуля попала в жену. Она самостоятельно вызвала скорую и ее госпитализировали. Угрозы жизни тернополянки, говорят врачи, нет", — говорится в сообщении.
Мужчина признался в преступлении. Ему инкриминируют ч.1 ст.124 (преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса. Продолжается следствие.
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