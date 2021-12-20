У Тернополі чоловік на очах в 2-річної дитини вистрілив у дружину

У Тернополі чоловік на очах в 2-річної дитини вистрілив у дружину

Медики врятували потерпілу.

У Тернополі чоловік на очах в 2-річної дитини вистрілив у свою 30-річну дружину.

Про це 20 грудня повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними поліції, інцидент стався 17 грудня. Поранену жінку терміново госпіталізували медики та повідомили про інцидент правоохоронцям.

Слідство встановило, що в 30-річну жінку стріляв її чоловік. Відомо, що в день інциденту пара влаштувала застілля та запросила гостей. Згодом чоловік та дружина посварились. Підозрюваний тримав на руках дитину та нібито, щоб заспокоїти дружину погрожував їй пістолетом.

"Саме в цей момент дитина смикнулася і зброя вистрілила. Куля влучила у дружину. Вона самостійно викликала швидку і її госпіталізували. Загрози життю тернополянки, кажуть лікарі, немає", - йдеться у повідомленні.

Чоловік зізнався у злочині. Йому інкримінують ч.1 ст.124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони) Кримінального кодексу. Триває слідство.

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