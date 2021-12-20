Смертельна ДТП під Миколаєвом: водій збив необачного пішохода

Чоловік отримав смертельні травми.

На автодорозі Н-11 "Дніпро — Миколаїв" водій автомобіля "ВАЗ 2107" скоїв наїзд на чоловіка, який, зі слів водія та його пасажирів, раптово вибіг на неосвітлену проїзну частину дороги.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.

Усі обставини та причини ДТП встановлюються.

У Подільському районі столиці посеред ночі сталася ДТП

Раніше стало відомо, що на автодорозі "Київ-Чоп" сталась дорожньо-транспортна пригода. У результаті від отриманих травм загинув 28-річний чоловік - його переїхали дві машини.

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