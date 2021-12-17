У Житомирській області дві автівки переїхали пішохода 

Чоловік отримав смертельні травми.
На автодорозі Київ-Чоп сталась дорожньо-транспортна пригода. У результаті від отриманих травм загинув 28-річний чоловік.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
51-річна водійка, керуючи вантажним автомобілем Mercedes Benz, наїхала на жителя Львівської області, який перебував посередині проїжджої частини.
Згодом 35-річний водій здійснив наїзд на цього ж чоловіка. Він помер від отриманих травм.
Нагадаємо, у Тернопільської області водій автомобіля переїхав 38-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм потерпілий помер на місці ДТП.
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